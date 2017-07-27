Феттель: Джастин Уилсон согласился бы на «гало»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался в поддержку решения ввести «гало» в Формуле-1. Немец привёл в пример погибшего пилота Джастина Уилсона.

«Я тестировал „гало“ в прошлом году в Абу-Даби, и к нему надо привыкнуть. Но по крайней мере оно не влияет на видимость. В целом надо понимать, что это решение поможет нам, если что-то пойдёт сильно не так.

Понимаю, многие считают, что «гало» не соответствует внешнему виду болида Ф-1. С другой стороны, времена меняются, надо двигаться вперёд. Эта система даёт дополнительную защиту… Предложи вы её Джастину Уилсону какое-то время назад, он бы согласился. И мы бы согласились, чтобы спасти его жизнь.

Время пустить вспять нельзя. Но зная, что что-то может помочь в таких ситуациях, глупо это игнорировать. «Гало» должно помочь нам, и надо помнить об этом. А эстетически всегда сложно всем угодить. Но, думаю, в следующем году мы увидим не то «гало», что в прошлом", — цитирует Феттеля Motorsportweek.