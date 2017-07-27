175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Феттель: Джастин Уилсон согласился бы на «гало»

27 июля 2017, четверг. 18:53. Авто

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался в поддержку решения ввести «гало» в Формуле-1. Немец привёл в пример погибшего пилота Джастина Уилсона.

«Я тестировал „гало“ в прошлом году в Абу-Даби, и к нему надо привыкнуть. Но по крайней мере оно не влияет на видимость. В целом надо понимать, что это решение поможет нам, если что-то пойдёт сильно не так.

Понимаю, многие считают, что «гало» не соответствует внешнему виду болида Ф-1. С другой стороны, времена меняются, надо двигаться вперёд. Эта система даёт дополнительную защиту… Предложи вы её Джастину Уилсону какое-то время назад, он бы согласился. И мы бы согласились, чтобы спасти его жизнь.

Время пустить вспять нельзя. Но зная, что что-то может помочь в таких ситуациях, глупо это игнорировать. «Гало» должно помочь нам, и надо помнить об этом. А эстетически всегда сложно всем угодить. Но, думаю, в следующем году мы увидим не то «гало», что в прошлом", — цитирует Феттеля Motorsportweek.

Источник: Motorsport Week Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Себастьян Феттель технический регламент Формулы-1
Новости. Авто
27 июля 2017, четверг
18:56 Уайтинг: болельщики привыкнут к «гало», оно будет внешне более красивым
18:53 Феттель: Джастин Уилсон согласился бы на «гало»
18:51 «Пирелли» выбрала типы шин для Гран-при Бразилии и Абу-Даби
18:50 Палмер — о «гало»: это будет конец Формулы-1, какой мы её знаем
18:06 Вассёр: отменили сотрудничество с «Хондой» ради будущего «Заубера»
17:22 «Хонда» и «Заубер» расторгли контракт на поставку моторов в 2018 году
17:22 Грожан созванивался с Вольфом после спора на Гран-при Великобритании
16:37 Риккардо: у «гало» не было единогласной поддержки со стороны пилотов
15:48 Терегулов: на этапах DTM Moscow Raceway теряет в год по $ 1 млн
15:22 Прост: не стоит судить об успехах Стролла до 2018 года
15:04 В «Фольксвагене» проголосовали за выход «Порше» из WEC и «Ле-Мана»
15:00 «КАМАЗ-мастер» привёз трофеи «Шёлкового пути» в редакцию «Чемпионата». Фотообзор
14:16 Хорнер: «Ред Булл» должен дать Ферстаппену болид-победитель
13:52 Сало: «Мерседес» не будет фаворитом в Венгрии
13:02 Ферстаппен не исключает возможности перехода в «Феррари» или «Мерседес»
12:53 Ферстаппен: на трассе необходимо быть сволочью
12:01 Маркес: Виньялес превосходит Росси по скорости
11:37 В «Рено» исключают возможность возвращения Кубицы в Ф-1 в текущем сезоне
10:16 Феттель, Алонсо и Ферстаппен примут участие в пресс-конференции ГП Венгрии
00:39 Бергер: Формула-E не автоспорт
26 июля 2017, среда
23:56 «М-Спорт»: сделаем всё, чтобы оставить Ожье на 2018 год
23:00 Леклер: Феттель и Райкконен помогают мне расти
22:32 З. Браун: Гран-при в Лондоне — трудная задача, гонка останется в Сильверстоуне
21:19 Гасли: здорово, если Сайнс уйдёт из «Торо Россо»
20:51 «Пирелли»: прокол колеса Райкконена в Британии не связан с износом
19:37 Норрис отработает за «Макларен» на тестах в Венгрии
18:43 Росберг может стать главой «Мерседеса» в Формуле-E
17:32 В младших категориях «гало» появится в 2019 году
17:18 Минимальный вес болидов Формулы-1 вырастет на 5 кг из-за «гало»
17:05 Хорнер: трудности лишь закалят Ферстаппена
16:34 Задай вопрос Владимиру Чагину и гонщикам «КАМАЗ-мастера»
16:03 Себастьен Лёб протестирует раллийный «Ситроен» C3
15:32 Легендарный испанский гонщик Анхель Ньето угодил в серьёзное ДТП на квадроцикле
14:53 «Ильмор» ищет партнёра для создания мотора для Ф-1 на 2021 год
14:22 Боттас: «Мерседес» старается не быть самоуверенным перед ГП Венгрии
14:02 Стролл: знаю, чего ожидать от трассы в Венгрии
13:27 Масса: «Хунгароринг» — знаковая трасса для меня
13:22 Пилот «Рено» по развитию Роуленд протестирует болид E20 в Ассене
12:54 Организаторы РСКГ представили расписание гоночных заездов пятого этапа
12:17 Верляйн: сделаю всё, чтобы завершить первую половину сезона на мажорной ноте
12:03 Эрикссон: надеюсь, обновления выведут «Заубер» в середину пелотона
11:35 Монтойя и Сервия провели первые тесты шасси IndyCar на 2018 год
10:32 Возвращение Кубицы в Ф-1 в 2017 году маловероятно
09:48 Кратчлоу восхищён тем, как Маркес проходит повороты
00:51 Йос Ферстаппен: Макс разочарован тем, что не может выигрывать
Все новости RSS
Партнерский контент