Дмитренко: настрой на этап RDS в Рязани супербоевой

Участник Российской дрифт серии Александр Дмитренко поделился своими ожиданиями от пятого этапа RDS-2017, который 28-29 июля проходит под Рязанью на трассе «Атрон».



«В этот раз очень много участников, и времени для тренировок крайне мало. Усиленно тренировались в четверг. С Гочей, со Сваринским, с пилотами из „Автопрофи“. Старались выжать максимум. Причём после Сочи машину долго восстанавливали и финальные настройки делали в среду. В это время взорвался аккумулятор „Аккусумп“. Всё маслом залито было. Но вот успели все. Настрой супербоевой», — сказал Дмитренко.