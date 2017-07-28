Грожан: одна из худших пятниц с начала существования «Хааса»

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан признался, что его команда столкнулась с огромными проблемами по ходу пятничных тренировок Гран-при Венгрии. Грожан не раз вылетал с трассы по ходу практик.

«Весьма трудный день для всей команды. Весь день у нас были проблемы с балансом. Думаю, мы можем назвать эту пятницу одной из худших с начала существования „Хааса“. Нам просто нужно свести всё воедино и попробовать понять, в чём наши проблемы. Очевидно, сегодня у нас были некоторые проблемы. Нам нужно попробовать добиться прогресса в субботу. Ничего ещё не кончено, но определённо мы не облегчили себе жизнь», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».