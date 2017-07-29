Риккардо: обновлённый болид «Ред Булл» кажется новой спецификацией

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что обновления болида перед Гран-при Венгрии оказались столь значительны, что он кажется новой версией прежней машины.

«Машина вела себя, как спецификация Б. Утром она работала исключительно хорошо. Мы привезли обновления и они сработали. Мы определённо повысили уровень сцепления. Это шаг в верном направлении», — приводит слова Риккардо Autosport.

В Венгрию «Ред Булл» привёз новые сайдподы, днище, зеркала и переднее крыло. Риккардо стал лучшим в обеих пятничных тренировках.