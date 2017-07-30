Феттель увеличил отрыв от Хэмилтона до 14 очков, Квят — 17-й

Одержав победу на Гран-при Венгрии пилот «Феррари» Себастьян Феттель увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона — теперь он составляет 14 очков. У немца 202 балла, а у Хэмилтона 188. Третье место продолжает удерживать Валттери Боттас — 169 очков.
Отметим, что после завершения этапа на 17-е место опустился Даниил Квят, его опередил Фернандо Алонсо, который благодаря удачной гонке поднялся на 15-е место.
Формула-1. Личный зачёт
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 202 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 188
3. Валттери Боттас («Мерседес») — 169
4. Данижль Риккардо («Феррари») — 117
5. Кими Райкконен («Ред Булл») — 116
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 67
7. Серхио Перес («Форс Индия») — 56
8. Эстебан Окон («Форс Индия») — 45
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — 35
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 26
11. Фелипе Масса («Уильямс») — 23
12. Лэнс Стролл («Уильямс»)— 18
13. Ромен Грожан («Хаас») — 18
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — 11
15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 10
16. Паскаль Верляйн («Заубер») — 5
17. Даниил Квят («Торо Россо») — 4
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.