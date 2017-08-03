Испанский мотогонщик Анхель Ньето находится в критическом состоянии. Здоровье 70-летнего гонщика значительно ухудшилось после попытки врачей вывести его из искусственной комы. Ньето был введён в кому после полученной на прошлой неделе во время катания на квадроцикле травмы головы.

Врачи начали давать Ньето лекарства для пробуждения, но его состояние резко ухудшилось за одну ночь из-за отёка мозга, сообщает Autosport.

Ньето принимал участие в гонках мото Гран-при с 1964 по 1986 год и завоевал 13 титулов в разных категориях.