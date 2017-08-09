«Рено»: Кубица развеял все сомнения на свой счёт

Инженер «Рено» Рикардо Пентеадо считает, что Роберт Кубица на тестах в Венгрии развеял всякие сомнения относительно своей способности пилотировать современный болид.



«Вы можете забыть об этом вопросе, у него нет проблем с пилотированием гибридных болидов. Самое главное, что Кубица не гонялся с топливом на один круг. Второй момент — это количество кругов, которое он преодолел, оно было эквивалентно двум гоночным дистанциям. На улице стояла 40-градусная жара, но, покидая болид, Роберт не жаловался на усталость.



У него также не было проблем (с рулевым колесом, минимально модифицированным под него). Мы просили его о внесении множества изменений с использованием кнопок на руле, и он всё делал вовремя», — цитирует Пентеадо Globo.