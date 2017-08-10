Мацусита намерен в следующем году оказаться в Формуле-1

Японский гонщик Нобухару Мацусита, выступающий в Формуле-2, нацелен до конца сезона заработать достаточное количество баллов для получения Суперлицензии с прицелом на место в Ф-1 в следующем году.



По правилам для получения суперлицензии гонщику необходимо в младших сериях заработать 40 баллов за три года, по состоянию на текущий момент Мацусите нужно набрать ещё 32 балла.



«В этом году моя цель — закончить чемпионат Формулы-2 в первой тройке, получить Суперлицензию и в следующем сезоне поехать в Ф-1. Думаю, это очень даже возможно. У нас было несколько сложных уик-эндов, но впереди «Спа», моя любимая трасса, где наша машина будет сильна. Я позитивно оцениваю свои шансы в предстоящих гонках. Полагаю, мне по силам хорошо выполнить свою работу», — цитирует Мацуситу российская редакция Motorsport.