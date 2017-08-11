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Латифи: результаты в Ф-2 предопределят шансы на получение места в Ф-1

11 августа 2017, пятница. 20:02 Авто

Канадский гонщик Николас Латифи считает, что его результаты в оставшейся части сезона в Формуле-2 станут определяющим фактором относительно того, получит ли он место в Ф-1 в следующем году.

«Честно говоря, я не думаю о том, что произойдёт в следующем году, так как у нас осталось ещё восемь гонок в Формуле-2. В конце концов, мои результаты и станут лучшим фактором в определении того, получу я место или нет», — цитирует Латифи GPUpdate.

Гонщик сказал, что ему тяжело было продемонстрировать свой чистый темп на недавних тестах Ф-1 в Венгрии, где он работал с командой «Рено» из-за технических проблем, отметив следующее: «Быть пилотом Ф-1 — это означает не только умение проезжать один быстрый круг, но и обеспечивать команду обратной связью, быть способным отработать всю программу».

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Формула-2
Новости. Авто
11 августа 2017, пятница
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