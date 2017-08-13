Алёшин: хотел бы когда-то продолжить выступление в IndyCar.

Российский пилот Михаил Алёшин прокомментировал завершение выступлений в IndyCar в составе команды Schmidt Peterson Motorsports, признавшись, что однажды ему бы хотелось вернуться в этот чемпионат.

«Машина SMP Racing в LMP1 — очень важный этап, и это то, на что я теперь буду тратить всё своё время. Это очень классная машина, и это очень увлекательно.

Мне нравятся гонки IndyCar, и на каком-то этапе карьеры я бы хотел продолжить выступать в этом чемпионате. Так что я не говорю слова «никогда». Но новый проект сейчас для меня в приоритете", — приводит слова Алёшина Racer.