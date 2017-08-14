Ферстаппен посетит этап DTM в Нидерландах

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен посетит этап серии DTM на трассе в Зандворте, Нидерланды. Голландец приедет на трассу 20 августа — в заключительный день этапа.

Для Ферстаппена эта поездка на DTM не станет первым опытом. В 2014 году он выступал в европейской Формуле-3 — серии поддержки DTM, проводящей этапы в те же дни и на тех же трассах.

«С нетерпением жду возможности снова понаблюдать за DTM. Этап в Зандворте обязательно станет великолепным зрелищем. Так же будет здорово снова понаблюдать за Формулой-3 с близкого расстояния. Я до сих пор слежу за этой серией», — цитирует Ферстаппена Speed Week.