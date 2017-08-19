Йоханссон: судьба титула Формулы-1 решится в Абу-Даби

Экс-пилот Формулы-1 Стефан Йоханссон считает, что «Феррари» ещё не проиграла нынешний чемпионат «Мерседесу».

«После Сильверстоуна многие СМИ написали, что с „Феррари“ покончено, они в кризисе и всё такое. Просто потому, что Феттель не побеждал с Гран-при Монако. В Англии „Мерседес“ был лучше, потом „Феррари“ не повезло с шинами. Но выступление в Венгрии показало, что „Феррари“ далеко до конца — они доминировали в квалификации и заняли два первых места в гонке.

Да, ситуация в чемпионате изменилась. «Мерседес» лучше понял шины, и Хэмилтону с Боттасом стало проще заставить их работать. Но это не значит, что судьба титула решена. Думаю, она решится в Абу-Даби", — цитирует Йоханссона Speedweek.