Виттман лишён победы в Зандворте из-за недостатка топлива

Действующий чемпион DTM Марко Виттман лишён победы во второй гонке серии в Зандворте. После финиша организаторы не смогли взять из его машины 1 кг топлива для проверки в закрытом парке. Из-за этого гонщик «БМВ» был исключён из протокола.

В результате победа досталась пилоту «Ауди» Майку Роккенфеллеру. Второе и третье места перешли к Лоику Дювалю и Маттиасу Экстрёму соответственно.

Из-за дисквалификации Виттман потерял второе место в чемпионате с семью очками отставания от Экстрёма. Теперь он занимает шестую строчку.