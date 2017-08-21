Маллья: «Форс Индия» всё ещё надеется на подиум в этом году

Руководитель «Форс Индия» Виджай Маллья рассказал, что его команда надеется в этом сезоне завоевать подиум.



«Нашей сильной стороной в этом году является наша стабильность. Мы набирали очки в 10 из 11 гонок, прошедших в этом году, и в девяти из них мы набирали очки двумя машинами. Я горжусь командой за эти достижения. Они показывают, что проделанная нами тяжёлая работа окупается. Мы всё ещё надеемся на подиум в этом году, и если появится такая возможность, то, я думаю, мы будем готовы ей воспользоваться», — цитирует Маллью пресс-служба команды.