Таффен: в Спа и Монце «Рено» представит обновления мотора

Технический директор «Рено» по моторам Реми Таффен рассказал об обновлениях силовых установок к Гран-при Бельгии и Италии.

«В Спа и Монце мы представим обновления программного и аппаратного обеспечения. Монцу мы принимаем в качестве эталона, так как она предоставит ясную картину ранжирования по силе моторов. Место в первой десятке было бы хорошим результатом, так как ближайшие два этапа прожорливы в плане мощности. После Монцы мы представим ещё обновления, так как ближайшие два месяца будут важны для итогов сезона», — цитирует Таффена пресс-служба команды.