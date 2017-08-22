Пилоты Ф-1 определились с выбором покрышек на Гран-при Италии

Пилоты Формулы-1 определились с выбором шин на Гран-при Италии, который будет проходить с 1 по 3 сентября в Монце.



Пилоты «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель на гонку в Италии привезут по 10 комплектов резины «суперсофт», по два «софта» и одному «медиуму». Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас решили взять в Монцу по девять «суперсофтов», три «софта» и одному «медиуму».



Гонщики «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший и Даниил Квят в выборе шин оказались солидарны с коллегами из «Феррари».

Таблица выбора шин на Гран-при Италии