Алонсо: будь двигатель «Хонды» мощнее, могли бы быть в лидерах

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии, отметив, что если бы команда не испытывала проблем с двигателем, то могла бы рассчитывать на первое или второе место.

«В целом это был положительный день. Во втором сегменте, вплоть до финальной попытки, мы теряли 1,5 секунды, и мы знали, сколько теряем из-за двигателя. Если бы не эта проблема, то мы бы с лёгкостью могли рассчитывать на первые места на стартовой решётке.

В 11-м и 12-м поворотах батарея перестала работать, и я потерял 0,6 секунды, при этом мой результат был на 0,2 секунды лучше, чем в предыдущей попытке, так что мы могли попасть в финальный сегмент. В конечном итоге, возможно, старт с 11-й позиции на новой резине позволит нам рассчитывать на дополнительные возможности», — приводит слова Алонсо Motorsport.