Леклер и Роуленд дисквалифицированы, Маркелов – победитель гонки Ф-2 в Бельгии

Шарль Леклер (Prema Racing) и Оливер Роуленд (DAMS) дисквалифицированы по итогам послегоночной инспекции – износ контрольной планки на болидах обоих пилотов оказался сильнее допустимого регламентом. Монегаск потерял первую позицию, британец – третью.

Победа перешла к гонщику Russian Time Артёму Маркелову, увидевшему клетчатый флаг вторым, за ним в протоколе расположился его напарник по команде Лука Гьотто. Таким образом, Russian Time записала на свой счёт победный дубль и вышла на второе место в командном зачёте, уступая 10 очков DAMS и опережая Prema Racing на 17. Также перешёл к Маркелову и лучший круг гонки.

Следует также отметить, что стюарды выписали Маркелову и Роуленду штрафы в пять секунд – первому за несоблюдение пределов трассы и получение преимущества, второму – за вытеснение соперника с трассы. На позиции россиянина это не отразилось.

Формула-2. Бельгия. Первая гонка

1. Артём Маркелов (Russian Time) – 25 кругов

2. Лука Гьотто (Russian Time) +1.985

3. Антонио Фуоко (Prema Racing) +2.374

4. Густав Малья (Racing Engineering) +15.840

5. Ник де Врис (Rapax) +17.077

6. Сетте Камара (MP Motorsport) +25.284

7. Роберто Мери (Rapax) +29.407

8. Норман Нато (Pertamina Arden) +31.539

9. Сантино Ферруччи (Trident) +38.663

10. Роберт Вишою (Campos Racing) +40.061