Маркелов: думаю, я мог снова финишировать на подиуме

Гонщик Russian Time Артём Маркелов прокомментировал свой сход во второй гонке Формулы-2 в Спа из-за технических проблем.

«Досадно, что случилась проблема с выхлопом, потому что, думаю, я мог снова финишировать на подиуме. Я получил повреждение в начале гонки, когда был контакт при обгоне Фуоко. Но я был прямо позади де Вриса и Луки и планировал атаковать, когда сильно потерял мощность — пришлось остановиться. Роуленд сегодня набрал только одно очко, так что я всё ещё в борьбе за второе место в чемпионате!» — приводит слова Маркелова пресс-служба его команды.