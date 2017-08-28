Риккардо: не знаю, почему у Ферстаппена так часто отказывает техника

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо затруднился объяснить факт наличия у его напарника гораздо большего количества технических проблем.



«Я многое делаю со своим стилем пилотирования, который очень хорошо подходит для нашего болида. Я на самом деле много разговариваю с ним по ходу гонки. Я массирую его. Я бы не назвал это прелюдией, но это что-то вроде того. А Макс молод, он агрессивен и идёт напролом! Я знаю, что вы качаете головой, но чувствую, что вы знали, что ответ будет таким глупым.



Серьёзно, у меня нет ответа. Я даже опросил всех парней в команде: механиков, а также тех, кто работает с мотором. Я спросил их, замечают ли они, чтобы Макс делал что-то, чего должен избегать. И они сказали «нет». Он не делает ничего глупого. Так что это печально», — рассказал Риккардо на пресс-конференции после гонки.