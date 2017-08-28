Гелаэл отработает на четырёх пятничных тренировках с «Торо Россо»

Команда «Торо Россо» объявила о том, что Шон Гелаэл будет работать за рулём болида на утренних пятничных тренировках Гран-при Сингапура, Малайзии, США и Мексики. 20-летний индонезийский гонщик в настоящее время гоняется в Формуле-2 и уже работал с «Торо Россо» на тестах в Бахрейне и Венгрии.



«По ходу тестов в Бахрейне и Будапеште Шон отлично справлялся с работой, помогая команде очень профессионально. Он продемонстрировал зрелый подход к выполнению сложных задач и обеспечил инженеров хорошей обратной связью», — заявил босс «Торо Россо» Франц Тост, слова которого приводит официальный сайт.

В нынешнем сезоне Формулы-2 Гелаэл набрал три очка и занимает 20-е место в личном зачёте.

