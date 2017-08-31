«Хонда» не решила, использовать ли новую спецификацию мотора на Гран-при Италии

В «Хонде» ещё не решили, будет ли четвёртая спецификация мотора использована на Гран-при Италии. Вместе с «Маклареном» они рассматривают варианты и объявят о них перед пятничными тренировками.

Вероятно, стороны решат использовать обновлённый двигатель на первой тренировке, после чего его снимут с болида, чтобы сберечь на Гран-при Сингапура, сообщает Grand Prix. Возможно, обновление получит только один пилот. Скорее всего, им станет Фернандо Алонсо. Стоффель Вандорн первым получил промежуточное обновление на прошлом этапе.

Смена мотора обернётся для любого пилота «Макларена» штрафом на стартовой решётке.