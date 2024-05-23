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ФИА отказалась от идеи использования брызговиков для машин Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) отказалась от идеи использования в Формуле-1 колпаков-брызговиков на колеса машин, которые задумывались с целью улучшить видимость в дождевых условиях. Об этом сообщает издание Motorsport.

Предполагалось, что брызговики будут устанавливаться на машины по указанию гоночного директора, например, в режиме красных флагов.

В начале мая во Фьорано итальянская команда «Феррари» протестировала брызговики, чтобы помочь ФИА оценить концепцию системы и понять, поможет ли она уменьшить брызги из-под колес.

Выводы после тестов, основанные на видеоанализе, заключались в том, что эффект от брызговиков оказался незначительным, поскольку диффузор продолжает выбрасывать огромное количество воды из-под днища машины.

Теоретически можно снизить количество брызг из-под днища, но для этого нужно снижать прижимную силу.