Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Италии, Квят — 14-й

В Монце состоялась первая тренировка Гран-при Италии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 14-м.
Формула-1. Гран-при Италии. 1 сентября. Первая тренировка
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:21.537
2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.435
3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.115
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.152
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.205
6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.212
7. Серхио Перес (Force India) +1.780
8. Эстебан Окон (Force India) +1.863
9. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.928
10. Фелипе Масса (Williams) +2.024
11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.143
12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.436
13. Лэнс Стролл (Williams) +2.454
14. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.454
15. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.478
16. Ромен Грожан (Haas) +2.542
17. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +3.005
18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.629
19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.686
20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.150.