Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Италии, Квят — 14-й

В Монце состоялась первая тренировка Гран-при Италии, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал его напарник Валттери Боттас, а замкнул первую тройку гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят по итогам сессии стал 14-м.



Формула-1. Гран-при Италии. 1 сентября. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:21.537

2. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.435

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.115

4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +1.152

5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.205

6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.212

7. Серхио Перес (Force India) +1.780

8. Эстебан Окон (Force India) +1.863

9. Стоффель Вандорн (McLaren) +1.928

10. Фелипе Масса (Williams) +2.024

11. Карлос Сайнс-младший (Scuderia Toro Rosso) +2.143

12. Кевин Магнуссен (Haas) +2.436

13. Лэнс Стролл (Williams) +2.454

14. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.454

15. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.478

16. Ромен Грожан (Haas) +2.542

17. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +3.005

18. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.629

19. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.686

20. Маркус Эрикссон (Sauber) +4.150.