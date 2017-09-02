В Формуле-1 Кубицей интересуется не только «Рено»

К Роберту Кубице проявляют интерес другие команды Формулы-1, помимо «Рено», уверяет агент поляка Алессандро Алуни Брави.

«Результаты тестов оказались гораздо лучше, чем ожидали все в паддоке Формулы-1. Так что к нему есть интерес в Ф-1 и за её пределами.

Роберт доволен, расслаблен, он всегда говорит, что мы идём шаг за шагом. Тесты с «Рено» в Венгрии были очень положительными в плане скорости и стабильности. После них нет сомнений, что он может пилотировать болид Ф-1 без ограничений.

Мы не спешим, потому что до конца сезона тестов больше не будет. Не хочу называть это паузой, мы всегда работаем на будущее. Надо найти возможность", — цитирует Брави Autosport.