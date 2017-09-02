Уайтинг объяснил, почему Алонсо не наказали за инцидент с Палмером

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг пояснил пилотам Формулы-1, почему Фернандо Алонсо не был наказан за инцидент с Джолионом Палмером на Гран-при Бельгии. В ходе борьбы гонщик «Рено» оказался вне пределов трассы и обвинил пилота «Макларена» в том, что он вытеснил его.

Палмер сравнил этот инцидент с моментом между Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом в Венгрии, за который датчанин был наказан.

Уайтинг показал пилотам запись и отметил, что Хюлькенберг опережал Магнуссена в момент вытеснения, в то время как Палмер не был впереди Алонсо, и потому стюарды не увидели нарушения у испанца.