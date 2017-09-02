Феттель: удивлён тем, насколько быстро ехали соперники «Феррари»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Италии Формулы-1, по итогам которой он стал лишь восьмым.



«Я не знаю, в чём была проблема. Я был удивлён тем, насколько быстро ехали соперники, мы не могли с ними конкурировать. Есть пара моментов, которые нужно проверить. Что-то было не в порядке. Но у нас хорошая машина, и бояться нечего. Завтра погода будет лучше, а на этой трассе довольно легко обгонять», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Победу в квалификации одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.