Петров: Ферстаппена следовало оштрафовать в Монце

Российский гонщик Виталий Петров считает, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заслуживал штрафа в гонке Гран-при Италии за инцидент с Кевином Магнуссеном из «Хааса».



«У Макса Ферстаппена получилась насыщенная гонка, он поучаствовал в нескольких спорных инцидентах. В первом случае, когда Макс столкнулся с Фелипе Массой, я бы сказал, что он виноват лишь отчасти. Ферстаппен пробовал обойти соперника по внешнему радиусу, и тот не оставил ему места во второй части шиканы, хотя сделать это там можно – у Массы была возможность не допустить контакта, и я бы сказал, что большая часть вины за столкновение лежит на нём. Судьи решили никого не наказывать – с чем тоже, в принципе, можно согласиться.

Что касается инцидента с Кевином Магнуссеном в концовке, то здесь уже не понимаю, почему действия Макса не повлекли за собой штрафа. В зоне торможения он должен был оставить Кевину место, чего он не сделал, и я удивлен, что судьи оставили это без последствий. Порой действительно складывается ощущение, что правила написаны только для одной группы пилотов, а на некоторых других гонщиков они не распространяются», — написал Петров в своём блоге на Motorsport.