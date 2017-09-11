Маркес: опечалили аплодисменты фанатов, когда я упал

Лидер чемпионата MotoGP Марк Маркес расстроен аплодисментами фанатов после его падения на тренировке Гран-при Сан-Марино. Поднявшись, испанец послал трибунам воздушный поцелуй.

«Честно сказать, меня это опечалило. Могу понять такое, когда я стою на подиуме, но аплодисменты трибун, когда ты падаешь, я понять не могу. При авариях мы едем на скорости 300 км/ч, доходим до предела, рискуем здоровьем и жизнью. Надеюсь, хотя бы мои фанаты не сделают такого ни с одним пилотом. Это неприятное ощущение», — цитирует Маркеса Autosport.