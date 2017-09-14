Ферстаппена не беспокоят слухи о прекращении партнёрства «Ред Булл» с «Рено»

Пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не беспокоят слухи о том, что «Рено» откажется от поставок своих моторов австрийской команде после 2018 года.



«Я чувствую себя довольно расслабленно», — отметил Ферстаппен, слова которого приводит GPUpdate.



На вопрос о том, как он воспринимает перспективу потенциального перехода «Ред Булл» на моторы «Хонда» в 2019 году, голландец ответил: «Это будет лишь в 2019-м… В конце концов, не мне принимать решение. И вы никогда не знаете, что будет в будущем. Может статься, что в следующем году «Хонда» будет очень конкурентоспособной, но я не знаю, что будет решено на будущее. Я знаю, что в следующем году буду гоняться за «Ред Булл», а там будет видно».

Источник: «Рено» решил прекратить снабжать моторами «Ред Булл» после 2018 года