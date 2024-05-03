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В Англии построили 1200-сильный квадроцикл с внешностью суперкара

Компания Engler Automotive, известная суперквадроциклами с необычной внешностью, представила своё новое творение — квадроцикл Engler V12 с двигателем мощностью 1200 лошадиных сил. Engler V12 будет выпущен тиражом в 20 экземпляров.

Engler V12 Фото: Engler Automotive

«В эпоху экономии и сокращения числа цилиндров, уменьшения рабочего объёма и гибридизации, мы выбрали иной путь, и с гордостью представляем Engler V12», — заявил по поводу новинки основатель и исполнительный директор компании Виктор Энглер.

Engler V12 Фото: Engler Automotive

По данным создателей, Engler V12, оснащённый вопреки названию 10-цилиндровым V-образным двигателем, рабочий объём которого составляет 5,2 литра, разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

Engler V12 Фото: Engler Automotive

Шасси состоит из карбонового монокока с напечатанными на 3D-принтере компонентами из титана. Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах выполнена из кованного алюминиевого сплава. Отмечается также, что квадроцикл оснащён карбон-керамическими тормозами Brembo.

Стоимость квадроцикла не сообщается.