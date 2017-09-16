Кубица поработал на симуляторе «Уильямса»

После недавней сделки между «Ред Булл» и «Рено» о переходе пилота «Торо Россо» Карлоса Сайнса в стан команды из Энстоуна стало очевидно, что возвращение поляка Роберта Кубицы в Формулу-1 в составе «Рено» невозможно.

Тем не менее пилот может начать следующий сезон в составе «Уильямса». Контракт с гонщиком команды Фелипе Массой истекает по завершении сезона, а инженеры «Уильямса» хотели бы видеть на его месте другого пилота, сообщает Auto Motor und Sport.

Сообщается, что поляк уже провёл работу на симуляторе «Уильямса». Также недавно стало известно, что претендентами на место Массы в команде являются Маркус Эрикссон и Джолион Палмер.

Эрикссон рассказал о возможности перехода в «Уильямс»