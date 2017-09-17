Квят: заблокировал передние колеса и врезался в стену

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал аварию на Гран-при Сингапура и условия на трассе во время гонки.



«Я заблокировал передние колеса и врезался в стену. Моя гонка закончилась слишком рано, чтобы делать прогнозы (на итоговый результат. — Прим. „Чемпионата“). Для городской трассы в дождь условия были нормальными. Не более скользко, чем в Монако. Ничего особенного. Я стартовал на промежуточных шинах, и у меня не было проблем с аквапланированием. Да, видимость была низкой, но аквапланирование не возникало», — приводит слова Квята F1News.