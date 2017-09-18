Русинов: неисправность мотора лишила шансов на борьбу за место в топ-3

Гонщик G-Drive Роман Русинов прокомментировал выступление своего экипажа на этапе WEC, состоявшемся в минувший уик-энд в Остине. Экипаж россиянина показал восьмой результат в классе LMP2.



«У нас была скорость для того, чтобы побороться за места в первой тройке, но неисправность мотора лишила нас шансов на высокий результат. Это не вина команды, но в гонках такое бывает. Мы могли сойти с дистанции, двигатель работал буквально на последнем издыхании, но всё же нам удалось финишировать и даже набрать несколько очков – в таких обстоятельствах большего добиться было просто невозможно. Но главное, наша команда в очередной раз продемонстрировала свой бойцовский дух, никто не опустил рук, мои напарники отлично справились со своей работой – так же, как механики и инженеры в боксах.

Теперь нам нужно разобраться вместе с нашим поставщиком, что стало причиной сбоя в работе силовой установки. Будем надеется, что на двух оставшихся этапах нам удастся оставить невезение позади. Постараемся завершить сезон красиво», — цитирует Русинова пресс-релиз G-Drive.