Масса: намерен продолжить карьеру в Формуле-Е, только не знаю когда

Пилот «Уильямса» Фелипе Масса рассказал о своём намерении продолжить карьеру в Формуле-Е после того, как окончательно расстанется с Формулой-1.



«Да, я намерен продолжить карьеру в Формуле-Е, только не знаю когда. Я проводил тесты с «Ягуаром». Когда я решил уйти их Формулы-1, то проводил переговоры с многими командами, включая и Формулу-Е. Я хотел увидеть машину, попробовать её в действии, посмотреть, как там всё устроено. Нельзя сравнивать Формулу-Е с Формулой-1, они абсолютно разные, но это хороший турнир. У организаторов есть хорошие идеи насчёт будущего, а машины постепенно прогрессируют. Формула-Е — отличное продолжение карьеры для пилотов, особенно после Формулы-1», — приводит слова Массы Vital F1.