«Ред Булл» подтвердил Aston Martin в качестве титульного спонсора с 2018 года

Команда «Ред Булл» объявила, что компания Aston Martin будет её титульным спонсором с 2018 года. Со следующего сезона австрийская конюшня будет участвовать в гонках Формулы-1 под названием Aston Martin Red Bull Racing.



В рамках партнёрства на базе команды в Милтон-Кейнсе откроется новый центр повышения производительности, что позволит создать 110 новых рабочих мест, которые займут специалисты из Aston Martin. Новый центр поможет наладить более тесные отношения между двумя ведущими брендами в областях, которые будут применимы как для Формулы-1, так и для дорожных автомобилей, сообщается в пресс-релизе «Ред Булл».

Логотип Aston Martin Red Bull Racing