Гасли будет выступать в Формуле-1 под номером 10

Гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли выбрал десятку в качестве своего номера для выступлений в Формуле-1, сообщает GPUpdate.



Гасли дебютирует в Формуле-1 на Гран-при Малайзии, где заменит в «Торо Россо» россиянина Даниила Квята, о чём ранее официально объявила итальянская команда. В конюшне не уточнили, сколько именно гонок до конца сезона проведёт Гасли, однако, по слухам, Квят может вернуться за руль болида «Торо Россо», поскольку у Гасли на это время запланирован этап в японской Супер Формуле, где он борется за чемпионство.