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Алонсо пробил дыру в стене своей комнаты после схода в Сингапуре

28 сентября 2017, четверг. 15:06 Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подтвердил, что настолько был расстроен сходом в гонке Гран-при Сингапура, что пробил кулаком дыру в стене своей комнаты в паддоке.

«Да… Дыра там так и осталась. Я был очень разочарован. Когда я увидел повтор, когда увидел, как Феттеля развернуло в третьем повороте, а я был прямо позади Льюиса Хэмилтона и при этом ехал на правильной резине… Мы могли бы даже попытаться обогнать его, при подходящем моменте. Но если бы я потом даже и потерял одну или две позиции, то не проиграл бы больше, поскольку это городская трасса, где тяжело обгонять. Этот подиум мог быть одним из самых ярких моментов в моей карьере, и мы упустили его», — цитирует Алонсо Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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