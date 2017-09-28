Алонсо пробил дыру в стене своей комнаты после схода в Сингапуре

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо подтвердил, что настолько был расстроен сходом в гонке Гран-при Сингапура, что пробил кулаком дыру в стене своей комнаты в паддоке.



«Да… Дыра там так и осталась. Я был очень разочарован. Когда я увидел повтор, когда увидел, как Феттеля развернуло в третьем повороте, а я был прямо позади Льюиса Хэмилтона и при этом ехал на правильной резине… Мы могли бы даже попытаться обогнать его, при подходящем моменте. Но если бы я потом даже и потерял одну или две позиции, то не проиграл бы больше, поскольку это городская трасса, где тяжело обгонять. Этот подиум мог быть одним из самых ярких моментов в моей карьере, и мы упустили его», — цитирует Алонсо Autosport.