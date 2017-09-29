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Тост: Квят всё ещё гонщик «Ред Булл», у него действующий контракт

29 сентября 2017, пятница. 23:54 Авто

Глава «Торо Россо» Франц Тост в очередной раз прокомментировал ситуацию вокруг российского пилота Даниила Квята, не исключив возможности его возвращения.

«В „Ред Булл“ решили дать шанс Гасли, чтобы посмотреть, какова его скорость на данном этапе. После того как мы получим полную картину, в „Ред Булл“ примут решение. Что касается Квята, то мы всё ещё открыты для него.

Он пилот программы „Ред Булл“, и у него на руках действующий контракт. Что касается Гэлаела, то в следующем году он определённо продолжит выступать в Формуле-2, а в 2019-м — мы уже посмотрим.

Увидим ли мы в 2018 году дуэт Гасли — Квят? Мы никогда раньше не брали пилотов не из программы «Ред Булл», но других вариантов сейчас нет, поэтому посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Тоста официальный сайт Формулы-1.

Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Даниил Квят Пьер Гасли Франц Тост
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