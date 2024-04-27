Вассёр высказался о спорах после аварии Сайнса в квалификации

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал инцидент с участием Карлоса Сайнса во время второго сегмента квалификации на Гран-при Китая.

Тогда испанец попал в аварию и простоял более минуты без движения, чем вызвал появление красных флагов. Сайнсу удалось самостоятельно покинуть место аварии, вернуться в боксы и затем выйти в третий сегмент квалификации, где он занял седьмое место.

«Мы спросили, можем ли мы возобновить гонку, гоночный директор дал разрешение, и на этом история для нас была закончена. Мне кажется, что это простое разъяснение. Но, безусловно, правда в том, что регламент становится всё более и более сложным. Когда я начинал работать, спортивный регламент состоял из 20 страниц, сегодня их уже 75. Вы всегда найдёте лазейки, потому что у вас есть перекрёстные статьи.

Это сложно, поскольку, как следствие, команды расширяются и в них появляется всё больше юристов. Помню, пару лет назад Кими Райкконена развернуло на круге перед рестартом гонки в Имоле. У нас были две разные статьи об одном и том же случае, в одной говорилось одно, а в другой — совершенно другое. В конечном счёте мы находимся в точно такой же ситуации, как и с техническим регламентом: мы все пытаемся найти лазейку», — приводит слова Вассёра портал F1i.