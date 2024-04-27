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Ральф Шумахер предположил, кто заменит Нико Хюлькенберга в «Хаасе»

Ральф Шумахер предположил, кто заменит Нико Хюлькенберга в «Хаасе»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер считает, что Нико Хюлькенберга в «Хаасе» заменит пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас.

«Им по-прежнему нужен хороший, опытный пилот. Мне не кажется, что Магнуссена будет достаточно, и я с нетерпением жду, кого они выберут. Моё мнение таково, что Боттас заменит Хюлькенберга, но нам придётся подождать и посмотреть», — приводит слова Ральфа портал F1oversteer.

Напомним, ранее портал Auto Motor und Sport сообщал, что кандидатура Боттаса рассматривается в качестве альтернативы, если руководству команды не удастся заключить контракт с британским гонщиком Оливером Берманом. Помимо Валттери, «Хаас» заинтересован в подписании Пьера Гасли и Эстебана Окона.

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