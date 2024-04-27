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«Это очень смело и дерзко». Хорнер — о решении производить двигатели с «Фордом»

«Это очень смело и дерзко». Хорнер — о решении производить двигатели с «Фордом»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что решение команды начать производство собственных силовых установок совместно с «Фордом» было смелым решением.

«Мы взялись за новый проект с двигателем. У нас работают исключительные люди, у нас невероятное оборудование, и, конечно, то, что мы сделали, это очень смело и дерзко. «Ред Булл» не выиграл бы 117 гонок и не добился бы того, чего мы добились, не принимая смелых решений. Мы верим, что это окупится», — приводит слова Хорнера портал RacingNews365.

Напомним, на данный момент «Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов, имея на своём счету 195 очков. Кроме того, пилот австрийской команды Макс Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте.

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