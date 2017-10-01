Сайнс: темп «Торо Россо» был гораздо лучше, чем в квалификации

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился впечатлениями от гонки Гран-при Малайзии, которую он не сумел завершить из-за технических проблем.

«Если бы не сход, то этот день был бы очень положительным. У нас получалась хорошая гонка, и мы показали гораздо лучший темп, чем в квалификации. В гонках мы всегда выжимаем из машины чуть больше. У нас были неплохие шансы на очки сегодня, но, к сожалению, мы вынуждены были сойти из-за электрических проблем.

Хорошая новость в том, что следующий этап всего через неделю, и мы быстро можем переключиться на Гран-при Японии. Сегодня ночью, 1 октября, я вылечу в Японию и буду готовиться к любимой гонке в году", — приводит слова испанца пресс-служба «Торо Россо».