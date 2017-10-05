Браун впечатлён выступлениями Стролла и Вандорна

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подчеркнул, что очень впечатлён выступлениями новичков в этом сезоне — Стоффеля Вандорна и Лэнса Стролла.



«Вандорн был седьмым в квалификации, хорошо выступил в гонке, особенно учитывая уровень своего болида. Стоффель опередил своего партнёра по команде Фернандо Алонсо, который всегда хорошо выступает в гонках, на трассе, где от пилота зависит очень многое. Стролл? Я был очень скептичен, когда он дебютировал. Но теперь он доказал, что заслуживает своего места в пелотоне», — цитирует Брауна PaddockTalk.