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«Уильямс»: Кубица успешно завершил тесты

11 октября 2017, среда. 23:34 Авто

Роберт Кубица завершил тестовый день с «Уильямсом» на автодроме в Сильверстоуне, сообщает GPUpdate. Роберт провёл тесты на болиде образца 2014 года в прохладных и пасмурных условиях, и в команде оценили работу поляка как успешную.

«Роберт успешно завершил тестовый день в Сильверстоуне за рулём FW36. Однако пока мы не готовы предоставить дополнительную информацию», — цитирует представителя команды GPUpdate.

На место в «Уильямсе» претендуют три пилота — Роберт Кубица, Пол ди Реста, который на следующей неделе должен вместе с поляком провести тесты на «Хунгароринге», и действующий пилот коллектива Фелипе Масса.

Источник: GPUpdate Сообщить об ошибке
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Уильямс Роберт Кубица контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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