«Уильямс»: Кубица успешно завершил тесты

Роберт Кубица завершил тестовый день с «Уильямсом» на автодроме в Сильверстоуне, сообщает GPUpdate. Роберт провёл тесты на болиде образца 2014 года в прохладных и пасмурных условиях, и в команде оценили работу поляка как успешную.



«Роберт успешно завершил тестовый день в Сильверстоуне за рулём FW36. Однако пока мы не готовы предоставить дополнительную информацию», — цитирует представителя команды GPUpdate.



На место в «Уильямсе» претендуют три пилота — Роберт Кубица, Пол ди Реста, который на следующей неделе должен вместе с поляком провести тесты на «Хунгароринге», и действующий пилот коллектива Фелипе Масса.