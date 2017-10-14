Росберг: слабость Льюиса в его нестабильности

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг рассказал, как можно победить Льюиса Хэмилтона. Росберг отметил, что борьба с Льюисом предоставляет много возможностей, и главное — воспользоваться ими.



«Его скорость феноменальна, но его слабость в том, что у него много взлётов и падений по ходу сезона, он нестабилен. Чтобы победить Льюиса, нужно пользоваться возможностями, которые вам предоставляются. Это то, что я успешно сделал в прошлом году и то, чем нужно воспользоваться Себастьяну в нынешнем сезоне», — цитирует Росберга SkySports.