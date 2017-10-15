Штайнер: будет непросто удержать седьмую позицию в Кубке конструкторов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высоко оценил успехи команды на трёх последних этапах, подчеркнув, что команде будет непросто удержать позицию в Кубке конструкторов, но она не намерена сдаваться.



«На двух азиатских этапах из трёх мы смогли заработать очки — это то, к чему мы должны стремиться. Мы усложнили себе задачу, попав в аварии на тренировках, но команда доказала, что наши механики способны справляться с такими ситуациями. Разумеется, они хотели бы не работать по ночам, но всё было сделано так, как было нужно. Сейчас нам приходится непросто, и удержать седьмую позицию в Кубке конструкторов будет сложно, но мы не сдаёмся и намерены побороться», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».