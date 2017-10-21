Квят: продуктивная вторая практика, мы начали уик-энд, как надо

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США. Россиянин участвовал только во второй практике и опередил Брендона Хартли на 1,2 секунды.



«Думаю, это была продуктивная вторая практика. Мы сумели провести на трассе много времени и начали уик-энд, как надо. У нас не было целого дня, чтобы скорректировать баланс и исправить имеющиеся проблемы, так что теперь мы всё изучим вечером и посмотрим, в чём можем добиться прогресса. Мы не слишком далеко от парней перед нами, и мы нацелимся на то, чтобы прибавить и вступить в эту борьбу», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».