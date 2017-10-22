Хорнер: Риккардо добился максимума возможного

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высоко оценил квалификациюДаниэля Риккардо, отметив, что Макс Ферстаппен, который из-за штрафа будет стартовать из последних рядов стартовой решётки, имеет шансы на хороший результат.



«Квалификация прошла позитивно, особенно для Риккардо. Даниэль добился максимума возможного, смог опередить Кими и завоевать место на втором ряду. Макс допустил ошибку на третьем секторе, и это стоило ему позиций, но это несущественно, поскольку он в любом случае будет стартовать из последних рядов. В Остине есть возможности для обгона, наши гонщики попробуют этим воспользоваться. Надеюсь, что в воскресенье им удастся провести достойную гонку», — цитирует Хорнера пресс-служба «Ред Булл».