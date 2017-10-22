Сайнс: стать гонщиком заводской команды в 23 года — фантастический сценарий

Пилот «Рено» Карлос Сайнс-младший рассказал о причинах, которые побудили его перейти из «Торо Россо» в состав французской команды.



«Одна из главных причин, по которой я считаю переход в «Рено» правильным, — у них заводская команда. Их не так много в Формуле-1, а у «Рено» весьма богатая на успехи история выступлений в серии, компания всегда будет присутствовать в пелотоне или с собственной командой, или в качестве поставщика силовых установок. Сотрудничать с подобного рода мировой корпорацией мечтает каждый гонщик. Стать гонщиком заводской команды в 23 года — фантастический сценарий», — приводит слова Сайнса-младшего официальный сайт чемпионата.